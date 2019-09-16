Смертность россиянок во время беременности и родов рекордно снизилась

За последние 18 лет материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза, детей до года — в три раза. Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

По ее словам, такие быстрые темпы сделали страну лидером по скорости снижения материнской и младенческой детской смертности. Это стало возможным благодаря развитию перинатальных центров и трехуровневой системы родовспоможения.

«Только с 2013-го по 2016 год построено 32 перинатальных центра в 30 регионах. Более 60 процентов перинатальных центров были оборудованы отечественным оборудованием», — уточнила Скворцова, выступая на форуме по биомедицинским технологиям «Биотехмед-2019». Она добавила, что с 2020 года в 40 российских регионах будут построены не менее 40 детских больниц и их корпусов.

В мае вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что смертность младенцев в стране снизилась до исторического минимума. В первом квартале 2019 года она составила 4,3 случая на одну тысячу новорожденных.

В июне замглавы Минздрава Татьяна Яковлева заступилась за аборты, назвав их одной из причин сдерживания материнской и детской смертности.

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