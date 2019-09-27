Россияне захотели жить дольше

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В среднем россияне хотели бы дожить до 87 лет, москвичи и севастопольцы — почти до 92. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса негосударственного пенсионного фонда «Сбербанка».

Во время исследования людей спрашивали, какая продолжительность жизни им кажется нормальной. В среднем по стране получилось 86,7 года. Медианный показатель, который считается более объективным, составил 81,9 года.

Больше других к долголетию стремятся москвичи, которые в среднем собираются жить до 92,3 года. Следом идут жители Севастополя (92,1 года), Омска (87 лет), Оренбурга (86), Санкт-Петербурга (85,8).

Чтобы жить дольше, 64 процента опрошенных следят за здоровьем. Треть из них занимается спортом, 58 процентов соблюдают диету, 12,5 процента хотели бы бросить курить и пить меньше алкоголя.

По данным Минздрава, в России проживает более 1,8 миллиона граждан старше 85 лет.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что за последние 20 лет продолжительность жизни в стране выросла почти на восемь лет. Она уточнила, что сейчас россиянки в среднем живут до 78,5 года, россияне — до 68,5.

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