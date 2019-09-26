Обнаружена родившаяся в XIX веке москвичка

Пенсионный фонд России (ПФР) назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы. Об этом сообщает сайт News.Ru.

По данным организации, в Москве есть два получателя пенсии, чей возраст составляет 110 лет и больше. Одной из них 110 лет, а другой, согласно документам, — 119. Она родилась в 1900 году, то есть в последнем году XIX века.

Представители ПФР отметили, что в настоящее время в столице проживают 807 пенсионеров, которым 100 и больше лет. На конец 2017 года этот показатель составлял всего 649 человек.

В январе сообщалось о смерти старейшей россиянки — 129-летней Коку Истамбуловой из Чечни. В ее документах было указано, что она родилась в 1889 году.

Сейчас старейшей из жителей планеты официально считается 116-летняя японка Канэ Танака. Она родилась 2 января 1903 года, эта дата подтверждена многочисленными свидетельствами.

Официальный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Ее возраст подвергает сомнению ряд исследователей.

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