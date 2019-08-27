Найден заставший позапрошлый век 128-летний долгожитель

В Таиланде обнаружен мужчина, родившийся в XIX веке. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Возраст Орна Парнчомпу (Orn Parnchompoo) составляет 128 лет. Согласно удостоверению личности, он родился в Сиаме 9 апреля 1891 года. Тогда страной правил Великий Любимый король Чулалонгкорн Рама V, сумевший спасти Сиам от колонизации.

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Супруге долгожителя всего 70 лет, она на 58 лет младше своего мужа. У них семь детей и 11 внуков, которые живут в той же деревне на северо-востоке Таиланда, что и они.

Парнчомпу продемонстрировал журналисту, что, несмотря на возраст, он все еще способен взобраться по лестнице без помощи и самостоятельно подмести дом. По его мнению, секрет долголетия — это чистая еда и физические упражнения.

«Все мои друзья умерли, и мне их по-прежнему не хватает, — говорит Парнчомпу. — Но если это возможно, я бы хотел дожить до 200 лет».

Старейшим живущим мужчиной с подтвержденным возрастом считается 114-летний Густав Гернет (Gustav Gerneth) из Германии, родившийся 15 октября 1905 года. Рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман (Jeanne Calment), скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней.

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