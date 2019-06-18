Умерла старейшая жительница Европы

В Италии скончалась женщина, считавшаяся старейшей жительницей Европы. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мария-Джузеппа Робуччи (Maria Giuseppa Robucci) умерла в своем доме в городе Поджо-Империале, регион Апулия. Ей было 116 лет и 90 дней.

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Долгожительница родилась в 1903 году. В 25 лет она вышла замуж и родила пятерых детей: двух дочерей и троих сыновей. Ее муж скончался в 1982 году.

В интервью женщина объясняла свое долголетие верой в бога, правильной диетой и трезвым образом жизни. «Ешьте мало и только здоровую пищу, ни капли вина и ни сигареты во рту», — говорила она.

Сейчас старейшей жительницей планеты считается японка Канэ Танака. Она на два месяца старше Робуччи.

В начале июня сообщалось о смерти старейшей жительницы Великобритании — 112-летней Грейс Джонс. Она считала секретом своего долголетия «ежедневный глоток виски, разбавленного водой».

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