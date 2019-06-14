Умерла старейшая жительница Великобритании

В британской деревне Бродвей, графство Вустершир, в пятницу, 7 июня, скончалась старейшая жительница страны в возрасте 112 лет. Об этом сообщает издание Metro.

Друзья называли усопшую Грейс Джонс (Grace Jones) «Потрясающей Грейс». Британка вышла замуж в 1933 году за инженера Леонарда Родерика Джонса (Leonard Roderick Jones). Они прожили вместе 53 года, за это время у них родилась дочь. Супруги постоянно переезжали и успели пожить в разных частях страны. С 2005 года Джонс находилась в доме престарелых.

Материалы по теме «Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет

Женщина пережила две мировые войны, застала пять монархов и 26 премьер-министров. Джонс шутливо называла секретом своего долголетия «ежедневный глоток виски, разбавленного водой».

Дочь умершей 80-летняя Дейрдре Маккарти (Deirdre McCarthy) отметила, что последнюю неделю жизни Джонс вела активный образ жизни, как и обычно. «Только на прошлой неделе мы с ней играли в шары. Она устала, как и положено в ее возрасте, но никогда не ворчала, она всегда была активной», — призналась женщина.

Титул самой старой жительницы Великобритании из ныне живущих перешел 111-летней Дороти Пейн (Dorothy Payne).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



