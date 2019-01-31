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Умерла самая пожилая россиянка

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Коку Истамбулова

Самая пожилая жительница России Коку Истамбулова умерла в Чечне в конце января. Об этом агентству РИА Новости рассказал ее внук Ильяс Абубакаров.

«Упало давление, сделали уколы. Но спасти не смогли. Через некоторое время она умерла. Тихо, спокойно, в полном сознании и с молитвой на устах», — рассказал он.

Истамбуловой было 129 лет. Точная дата ее рождения неизвестна, в паспорте указан лишь год — 1889.

Женщину похоронили 27 января на кладбище в родовом селе Братское. У нее осталось 5 внуков и 16 правнуков, своих детей она пережила.

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