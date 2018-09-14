Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет

Столетний англичанин рассказал, что дожил до столь преклонного возраста благодаря тому, что никогда не отказывал себе в десерте. Об этом сообщает Somerset County Gazette.

Лесли Хеймен (Lesley Hayman) из города Илминстер, графство Сомерсет, с 12 лет работал в семейной кондитерской, основанной его дедом. Он с детства полюбил выпечку и никогда не отказывался от угощения.

Мужчине пришлось сделать перерыв в работе только из-за Второй мировой войны. За время службы он дважды чуть не погиб: в Италии во время извержения вулкана Этна, на склонах которого базировалась его часть, и когда его танк подбили немецкие солдаты. Англичанин оказался единственным выжившим из всего экипажа.

Родственники считают, что дожить до ста лет Хеймену помогли его хороший аппетит и здоровый вес. «У Лесли просто невероятный аппетит. Он никогда не оставляет ничего на тарелке и еще ни разу не отказался от десерта», — отметила его 74-летняя падчерица Дженнифер. Сын Хеймена Тим добавил, что мужчина ведет активный образ жизни и все еще работает в саду. «Он ест больше меня, мы не знаем, как в него все помещается», — пошутил он.

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Хеймен до сих пор живет в собственном доме в окружении родственников. Своими любимыми блюдами он называет яблочный пирог, бисквит и шоколадный брауни.

Мужчина отметил столетие 12 сентября вместе со своими друзьями и родственниками: тремя детьми, пятью внуками и десятью правнуками.

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