Из жизни
 
Последние новости
Telegram согласился выдавать спецслужбам данные пользователей
Кремль объяснил затраты на оборону в ситуации кризиса
Лето в Москве закончится жарой и дождями 
Раскрыт план по сдерживанию цен на бензин
На стадионе чемпионата мира отключили электричество за долги
Борец с экстремизмом похвастался изучением 14 тысяч мемов за час
Кремль назвал мотивы Путина высказаться по пенсионной реформе
Самый дорогой дом Москвы оценили в два миллиарда рублей 
Роскомнадзор пригрозил «Яндексу» блокировкой
Лимонов назвал преемника Путина и предрек России «много крови»
Новости партнеров

Самая старая женщина в мире раскрыла секрет долголетия

Перейти в «Мою Ленту»

В Боливии обнаружили самую старую женщину в мире, чей рекорд долголетия так и не был зафиксирован. С ней пообщались журналисты информационного агентства Associated Press.

Хулиа Флорес Колке (Julia Flores Colque) родилась 26 октября 1900 года в городе Сакаба в семье индейцев кечуа. Раннее детство она провела в горах среди пастухов, затем переехала в город, где до старости торговала собственноручно выращенными овощами и фруктами. Колке называет здоровую пищу основным секретом своего долголетия, хотя признается, что иногда позволяет себе съесть пирог или выпить банку газировки. Она никогда не была замужем и не имела детей.

Колке рассказала, что коротает дни за игрой на традиционном музыкальном инструменте чаранго — пятиструнном аналоге лютни. Под нее она часто поет песни на языке кечуа. Вместе с ней живут собаки, кошки и курицы. Она полна жизни и энергии и любит побаловать себя самодельной выпечкой. За Колке присматривает ее 65-летняя внучатая племянница Агустина Берна (Agustina Berna).

Боливийка фактически является самой старой женщиной в мире. Она старше прошлой мировой рекордсменки, японки Тие Мияко, родившейся 2 мая 1901 года, которая скончалась в июле. Однако представители Книги рекордов Гиннесса заявили, что им не поступало заявки от Колке. Как выяснили журналисты, она и не подозревала о существовании подобного реестра.

Власти Сакабы признали Колке «живым наследием». На деньги правительства и частных фондов ей сделали дома ремонт, выложили плиткой дорожки во дворе и прикрепили к стене жилища перила, чтобы старушка не упала вечером по пути в ванную, расположенную в отдельном помещении. Несколько лет назад Колке сильно повредила спину. Доктора говорили, что она не сможет ходить, но женщина опровергла их прогнозы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Столетняя американка объяснила долголетие одиночеством
Умерла самая старая в мире женщина
Столетняя британка назвала секретом долголетия любимое пиво
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

«Полиция развозит пьяных по домам»

История москвички, переехавшей в Исландию
06:33Сегодня

Озабоченный дельфин утомил пловцов приставаниями

11:52Сегодня

Пес 19 дней прождал разбившуюся в аварии хозяйку у места крушения

10:19Сегодня

Британец 17 лет ел только наггетсы и картошку из-за редкого заболевания

Из жизни16:5522 августа

У собак есть свои секреты

На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
20:0927 августа

Веганский фестиваль отменили после угроз охотников и фермеров

20:5427 августа

Крокодил прыгнул на лодку с рыбаками

18:1127 августа

Бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака

Из жизни14:4115 августа

«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»

Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
17:2327 августа

Грузинка запела и родила

13:0927 августа

Пьяный японец соврал полицейским ради поездки домой на машине

16:1327 августа

В Пакистане обнаружили самого пучеглазого мальчика

Россия
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Жители Чечни рассказали о массовых задержаниях подростков
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Он ел мусор на улице, пытаясь спасти мир»
 
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в горах
Раскрыты детали выступления Путина по пенсионной реформе
«Это был настоящий бизнес»
В СССР были нищие. Некоторые из них неплохо зарабатывали
Все материалы
Мир
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Трамп согласился почтить память Маккейна
К расследованию дела Скрипалей привлекли суперраспознавателей
Сирия подготовилась к удару США
Российский флот у берегов Сирии достиг пика своей мощи
США обвинили в усилении для удара по Сирии
Лавров назвал американскую демократию «карточным домиком»
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Назван единственный страх Лукашенко
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Порошенко нагрубил журналисту и попал на видео
Порошенко решил отдать Донбасс на откуп иностранцам
Лукашенко признался в откровенных разговорах с Путиным
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Бюджет как оружие
От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
Власти взялись за похоронный бизнес
Раскрыт план по сдерживанию цен на бензин
Новые санкции США против России признали неэффективными
Россия задумала совершить технологический прорыв без промышленности
Все материалы
Силовые структуры
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Петербурге объявилась банда подростков-подражателей АУЕ
Следователи узнали имя платившего пойманному в Италии российскому сенатору
Российские заключенные напали на тюремщика и получили дело
Появились подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье
Все материалы
Наука и техника
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
Раскрыта миссия первого Ту-22М3М
Выявлен новый признак скорой смерти
Су-57 свяжут с землей
«Роскосмос» поспорил с Минобороны
Презентация Ту-22М3МПора бомбить
Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М
Все материалы
Спорт
Хабиб Нурмагомедов«Хабиб даст ответ на все»
Макгрегор и Нурмагомедов дерутся в интернете. Реальный бой все ближе
Мэйуэзер предложил помощь Макгрегору перед боем с Нурмагомедовым
На стадионе чемпионата мира отключили электричество за долги
Роналдо обзаведется собственным футбольным клубом
Мария Шарапова для рекламной кампании Evian Бедная Маша
Шарапова годами зарабатывала миллионы. Допинг едва не отнял у нее все
В «Реале» пожаловались на отсутствие Роналду
Моуринью захотел уважения после разгрома и ушел с пресс-конференции
Все материалы
Культура
«Смерть Робина Уильямса открыла фильму дорогу»
Гас Ван Сэнт о своем байопике скандального художника Джона Каллахана
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Эпоха вертухаевых внучат»
Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
Лимонов назвал преемника Путина и предрек России «много крови»
Показаны кадры нового сезона «Игры престолов»
«Молчаливый Боб» похудел до неузнаваемости
Гречка отказалась от выступления «только для проголосовавших на выборах»
Все материалы
Интернет и СМИ
Ольга Бузова«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню»
Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
Роскомнадзор пригрозил «Яндексу» блокировкой
Telegram согласился выдавать спецслужбам данные пользователей
Telegram стал частично доступен в России
Американец уволил беременную сотрудницу и пожалел
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Перечислены самые необходимые мужчине вещи
Названы самые популярные уродливые вещи
Выпущено кружевное белье для мужчин
Мелания Трамп покопалась в земле в юбке за четыре тысячи долларов
Все материалы
Путешествия
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео
Пилот посадил самолет со сломанными крыльями
Боксер остановил попытавшегося захватить самолет пассажира
В России потратят миллиарды на туризм
Все материалы
Из жизни
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Озабоченный дельфин утомил пловцов приставаниями
Британец 17 лет ел только наггетсы и картошку из-за редкого заболевания
Веганский фестиваль отменили после угроз охотников и фермеров
Бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака
Все материалы
Внедорожники, ставшие кроссоверами II
Шесть машин, сменивших внедорожное прошлое на кроссоверное настоящее. Часть вторая
Скандальная реклама автомобилей
Сексизм, черный юмор и насмешки над конкурентами в рекламе машин
Porsche в грязи
Спорткары, которые обгоняли на грунтовке внедорожники: Porsche возвращается в ралли
Провал машины-катамарана
Экстраординарная звезда Ле-Мана, которая так и не взошла
«АвтоВАЗ» представил обновленное семейство Lada Granta
Volkswagen привез в Россию «внедорожный» Tiguan
Универсал E-Class с подвеской от «Гелика» показали на видео
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы