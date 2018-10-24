Столетнего старца арестовали за сексуальное преступление против долгожительницы

В доме престарелых, располагающемся в пригороде австралийского города Сидней, 102-летний мужчина совершил сексуальное преступление в отношении 92-летней женщины. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Инцидент произошел во время обеда. Полиция не уточняет, что именно сделал долгожитель, известно лишь, что его обвиняют в непристойном нападении. По австралийским законам, так может быть названо прикосновение к гениталиям и другие действия с сексуальным подтекстом, совершенные без согласия жертвы. Также под эту статью подпадают несексуальные действия, если они совершены с целью получения сексуального удовлетворения.

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Прибывшие в дом престарелых полицейские арестовали мужчину. Ему грозит тюремное заключение на срок до семи лет. Суд назначен на 20 ноября.

В 2017 году сообщалось, что международная группа исследователей определила причины высокой продолжительности жизни у людей, живущих на юге Италии. Одним из основных факторов долголетия оказался секс.

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