В России снова снизилась младенческая смертность

Младенческая смертность в России снизилась на 40 процентов за десять лет и стала одной из самых низких в мире. Об этом свидетельствуют данные доклада министра здравоохранения Вероники Скворцовой, опубликованного на сайте Минздрава.

«Созданы 94 перинатальных центра, координирующих региональные системы родовспоможения, что позволило снизить материнскую и младенческую смертность на 56 и 40 процентов соответственно за десять лет, до одних из самых низких в мире показателей», — говорится в тексте доклада.

Кроме того, отмечается, что в России также удалось вдвое снизить заболеваемость туберкулезом и втрое — смертность от этого заболевания. Особое внимание уделяется развитию системы комплексной профилактики.

Ранее Скворцова заявила, что за последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась в среднем на 7,7 года. По ее словам, с 2000 года материнская смертность снизилась в 4,9 раза, младенческая — в 3,6. От туберкулеза стало умирать в четыре раза меньше людей. «За это же время мы на четверть сократили потребление алкоголя и табака в нашей стране, если говорить обо всем населении», — добавила Скворцова, отметив, что подростки курить и употреблять алкоголь стали в три раза реже.

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