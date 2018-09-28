Минздрав объяснил рост младенческой смертности

Министерство здравоохранения России указало на некорректные выводы отчета Счетной палаты, в котором говорится о росте младенческой смертности в регионах с перинатальными центрами, передает РБК.

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Ведомство отметило, что судить о повышении смертности только по росту показателя младенческой смертности (1 случай на 1000 родившихся живыми) неправильно. «Так, например, абсолютное число умерших детей в некоторых из них (перечисленных регионах) уменьшилось, а показатель вырос за счет снижения числа родившихся детей», — пояснили чиновники.

Они добавили, что во всем мире индикатор «рассчитывается по результатам года, то есть является ежегодным показателем», в России же — рассчитывается ежемесячно, чтобы при необходимости принимать меры по недопущению роста детской смертности, повышение которого является «предметом для тщательного анализа каждого случая летального исхода».

Ранее Счетная палата выявила рост смертности младенцев в тех регионах, где в 2016-2017 годах построили перинатальные центры — специальные клиники для новорожденных и матерей: показатель за год увеличился в Кабардино-Балкарской Республике — на 3,8 процента, в Самарской области — на 4,8 процента, в Тамбовской — на 14,3 процента, в Калужской — на 23,1 процента, в Челябинской — на 26 процентов, в Республике Хакасия — на 31 процент, а в Нижегородской области — на 37,2 процента.

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