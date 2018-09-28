В России построили перинатальные центры и повысили младенческую смертность

Счетная палата выявила рост смертности младенцев в тех регионах, где построили перинатальные центры — специальные клиники для новорожденных и матерей, передает РБК.

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По информации издания, за год показатель младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до одного года, на тысячу родившихся) увеличился в Кабардино-Балкарской Республике — на 3,8 процента, в Самарской области — на 4,8 процента, в Тамбовской — на 14,3 процента, в Калужской — на 23,1 процента, в Челябинской — на 26 процентов, в Республике Хакасия — на 31 процент и в Нижегородской области — на 37,2 процента.

Как следует из отчета аудитора Счетной палаты, бывшего министра строительства и ЖКХ Михаила Меня об эффективности расходования средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, именно в этих регионах (в числе других девятнадцати) в 2016-2017 годах заработали перинатальные центры. На проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 32 перинатальных центров по всей стране было выделено 83,7 миллиарда рублей.

В документе указано, что подобная статистика «требует дополнительного анализа со стороны Минздрава России».

Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, к 2024 году показатель младенческой смертности в стране должен снизиться до 4,5 случая на тысячу родившихся детей. По сведениям издания, за текущий год он составил 5,2 случая.

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