Россиянка сломала шею ребенку во время массажа

В Нижнем Новгороде массажистка без медицинского образования сломала шею грудному ребенку, передает РЕН ТВ в пятницу, 14 сентября.

«После процедуры массажа состояние младенца резко ухудшилось, в состоянии клинической смерти он был доставлен в ЦРБ [центральную районную больницу], где, несмотря на оказанное лечение, скончался», — рассказала телеканалу старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета России Юлия Склярова.

Она также указала, каким образом, предположительно, ребенку была причинена несовместимая с жизнью травма: «При попытке мальчика поднять голову она дважды руками резко повернула ее сначала влево, потом вправо».

Возбуждено уголовное дело. Массажистке грозит два года лишения свободы.

Массаж четырехмесячному младенцу назначил невролог. Родители нашли специалиста через ее прежних клиентов. Женщина оказывает услуги как взрослым, так и детям на дому. Однако, как выяснилось, необходимого образования она не имеет.

Своей вины подозреваемая не признает и комментарии журналистам давать отказывается.

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