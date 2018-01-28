Пьяный отец выбросил 10-месячную дочь из окна в Якутии

Пьяный житель Якутии выбросил своего 10-месячного ребенка из окна второго этажа. Состояние младенца крайне тяжелое, сообщается в воскресенье, 28 января, на сайте республиканского Минздрава.

Инцидент произошел в Сунтарском районе. Бригада скорой помощи прибыла на место рейсом санитарной авиации. Ребенка доставят в Якутск.

Портал «НВК Саха» уточняет, что пострадала девочка. У нее диагностировали серьезные травмы головы.

В мае 2017 года мать выкинула из окна своего новорожденного ребенка во Владивостоке. Младенец погиб. В декабре 2016 года в подмосковных Мытищах мать выбросила из окна своей квартиры семилетнюю дочь. От падения с высоты 15-го этажа ребенок скончался на месте. В момент происшествия отец был на работе. Сообщалось, что конфликтов в семье не было. Женщина была задержана, по данным врачей, она находилась в неадекватном состоянии.

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