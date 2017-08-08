Полиция нашла свесившего младенца из машины мужчину

Видео: 7 канал Красноярск / YouTube

В Красноярском крае полиция заинтересовалась информацией о том, что мужчина катал младенца, высунув его из окна BMW. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает «7 канал Красноярск».

Соответствующий ролик появился еще год назад: «Лента.ру» нашла в соцсети «ВКонтакте» выложенную в июне 2016-го запись под названием «Нет места». Ее опубликовал пользователь с именем Роман Романов. Внимание прессы это видео привлекло только в начале августа текущего года.

Журналисты также заметили размещенный в феврале 2016-го снимок, где молодой человек, стоя на краю крыши здания, поднял ребенка (возможно, это кукла) и держит его одной рукой за ножку. Фотография подписана такими словами: «Посмотри на этот мир под другим углом!»

Судя по профилю, мужчина не женат и любит опасные трюки: на снимках он висит головой вниз, держась ногами за канат, стоит на краю балкона, лежит на муравейнике. На странице есть неприличные фото и нецензурная лексика.

По данным ТРК «Зеленогорск», видео с ребенком снято именно в этом городе, на одной из загородных трасс.

В пресс-службе краевого главка МВД 8 августа сообщили, что мужчину уже нашли, сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.