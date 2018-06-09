Младенец остался без ноги из-за рассеянной медсестры

В Китае четырехдневному младенцу пришлось ампутировать ногу после того, как медсестра оставила рядом с ней включенный фен на два часа. Об этом сообщило издание The Mirror.

Инцидент произошел в городе Чжумадянь, провинция Хэнань. Ребенок родился на месяц раньше и лежал в отделении для недоношенных. Медсестра сушила младенцев, которых только что помыли, феном и случайно оставила его включенным рядом с боксом для детей.

Горячий воздух два часа обдувал ногу ребенка, пока медперсорнал не спохватился. Хирургам пришлось ампутировать конечность, так как из-за сильного ожога кожа на ноге сошла.

Медсестер, находившихся на смене в тот день, уволили, а руководство больницы выпустило публичное извинение. Также семье ребенка предложили 610 тысяч юаней (около 5,9 миллиона рублей) на медицинские расходы, однако отец семейства отказался от компенсации, так как считает, что она должна быть больше. «Если бы медсестра обращала внимание на детей и быстро убрала фен, мой сын бы не остался инвалидом, а отделался легкими ожогами», — возмутился он.

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