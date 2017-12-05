Нижегородские рабочие нашли завернутые в газету 1951 года кости младенца

Рабочие нашли скелетированные останки ребенка, предположительно, новорожденного, во время ремонта в одном из домов Нижнего Новгорода. Об этом сообщается во вторник, 5 декабря, на сайте регионального управления Следственного комитета.

В пресс-релизе говорится, что кости были обнаружены 4 декабря во время разбора межэтажных перекрытий в одном из офисных помещений здания. Они были завернуты в датированную 1951 годом газету. Длина найденных фрагментов составляет 20 сантиментов.

Начата доследственная проверка. «Для установления давности и причин наступления смерти младенца, а также его жизнеспособности назначена судебно-криминалистическая экспертиза», — отметили в управлении.

В начале августа этого года на берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские Пруды были обнаружены 10 полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с человеческими останками. Они принадлежали мужчине и женщине. Один найденный фрагмент тазовой кости принадлежал третьему человеку, чей пол не уточнялся.