Названы регионы с самыми богатыми санитарами и медсестрами

Больше всего младший медицинский персонал получает в Ямало-Нанецком автономном округе, а также на Чукотке и на Сахалине. Сведения о зарплатах медсестер и санитарок приводит News.ru со ссылкой на данные Росстата.

Так, в ЯНАО младший медицинский персонал получает в среднем 91,7 тысячи рублей, на Чукотке — около 90,5 тысяч, на Сахалине — 72,6 тысячи. Меньше всего санитары и медсестры получают в Ингушении — средняя зарплата в регионе составляет 21,5 тысячи рублей. В Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии младший медперсонал зарабатывает примерно по 22 тысячи рублей в месяц, уточняет издание.

В России до 2024 года планируется реализовать нацпроект «Здравоохранение», одной из целей которого является снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста и увеличение продолжительности жизни россиян до 78 лет. На проект планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Он призван решить, в частности, проблему нехватки медицинского персонала в стране. Куратором нацпроекта назначена вице-премьер Татьяна Голикова, руководителем — министр здравоохранения Вероника Скворцова.

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