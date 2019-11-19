Российских врачей премируют

Госдума приняла правительственный закон об установлении стимулирующих выплат медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента во вторник, 19 ноября.

В следующие два года средства на эти цели будут поступать в территориальные фонды ОМС. Размер выплат определит российское правительство.

Материалы по теме «Антибиотики покупают все кому не лень. Это плохо» Россияне придумывают себе болезни и неправильно лечат грипп. Это может стоить им жизни

Кроме того, законом устанавливается, что расходы на высокотехнологичную помощь, не входящую в базовую программу ОМС, будут финансироваться не из средств Фонда обязательного страхования, а напрямую из федерального бюджета.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», реализация которого запланирована до 2024 года, на борьбу с раком планируется израсходовать 969 миллиардов рублей. Целью программ является снижение смертности от злокачественных новообразований.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



box#2304954