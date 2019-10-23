Российский онколог назвал способы снизить риск рака

Россиянам посоветовали меньше контактировать с различными источниками канцерогенов и вести здоровый образ жизни, чтобы снизить риск онкозаболеваний. Об этом рассказал онколог, доктор медицинских наук, профессор Николай Жуков в интервью «Комсомольской правде».

«Старайтесь по возможности держаться подальше от <...> химических производств, перегруженных автотрасс и так далее, не загорайте и не посещайте солярий, контролируйте свой вес, употребляйте больше пищи, богатой клетчаткой. Будьте бдительны, чтобы не подхватить гепатит С. От гепатита В и вируса папилломы человека (ВПЧ) сделайте прививку. Не курите и не злоупотребляйте алкоголем», — предупредил онколог, подчеркнув, что у тех, кто ведет здоровой образ жизни, риск рака «во много раз ниже».

Кроме того, по словам Жукова, одним из факторов риска возникновения злокачественных опухолей является лишний вес — из-за него можно заболеть раком толстой кишки, поджелудочной железы, почек, желудка, печени. Вместе с тем он отметил, что влияние красного мяса на риск рака пока не доказано, хоть Всемирная организация здравоохранения и относит этот продукт к канцерогенным факторам. Также не доказана и польза вегетарианства в качестве профилактики онкозаболеваний.

Жуков добавил, что заболеваемость раком растет как из-за экологической обстановки, так и из-за увеличения продолжительности жизни. «С возрастом в организме все больше накапливаются дефекты, приводящие к развитию опухолей», — пояснил он.

Также Жуков посоветовал соблюдать режим сна. «Доказано, что риск развития рака выше у тех, у кого этот ритм сбивается. Но это не значит, что, если вы работаете в ночную смену, нужно заворачиваться в простынку и глядеть в сторону кладбища», — заключил онколог.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали есть меньше красного мяса, чтобы снизить вероятность развития онкологических заболеваний. Заменить его предлагалось на рыбу или мясо птицы.

В России самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая, сообщали в Минздраве в июне. Второе место в рейтинге ведомства заняла Мордовия — 3292,1 на 100 тысяч населения. В пятерку лидеров также вошли Краснодарский край (3235,2), Калужская (3231,4) и Псковская (3110,5) области. При этом средний показатель по стране в прошлом году составил 2562,1 случая.

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