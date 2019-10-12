Россиянам назвали простой способ снизить риск развития рака

В Роспотребнадзоре посоветовали есть меньше красного мяса, чтобы снизить вероятность развития онкологии. Заменить его предлагается на рыбу или мясо птицы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении сказано, что, согласно данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), съедая больше 100 граммов мяса в день, человек на 17 процентов повышает риск заболеть раком. Также чрезмерное потребление красного мяса и продукции из него может привести к новообразованиям в толстом кишечнике. Канцерогенными могут быть и продукты глубокой переработки, например, колбасы, наггетсы и пицца. В Роспотребнадзоре рекомендовали есть рыбий жир, а также продукты с большим количеством пищевых волокон (овощи, фрукты), поскольку они обладают онкопротективным эффектом.

Почти каждый третий случай рака связан с неправильным питанием, малоподвижностью, курением и употреблением алкоголя, отмечается в публикации. От последних двух гражданам также предложили отказаться.

Ранее в октябре стало известно, что готовая еда и фастфуд могут привести к проблемам со здоровьем. Из-за упаковки в них содержится перфтороктансульфоновая кислота (ПФАС), которая может вызывать в том числе рак и заболевания щитовидной железы.

Согласно мировой статистике, каждая шестая смерть в мире связана с онкологией. Это вторая по популярности причина гибели. В 2018 году от злокачественных новообразований умерли 9,6 миллиона человек.

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