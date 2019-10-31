Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Раскрыта характеристика КГБ на Путина
Мединский рассказал о негативных эмоциях от «Джокера»
Крымский чиновник устроил смертельное ДТП и попал на видео
Мужчина заподозрил бывшую девушку в измене и превратил ее жизнь в ад
Деньги Минкульта на российское кино оказались в офшорах
Обнародованы подробности ликвидации лидера ИГ
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
В США отобрали три способа уничтожения супероружия России
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Новости партнеров

Рост смертности от онкологии в России объяснили

Перейти в «Мою Ленту»

Увеличение числа россиян, умерших от злокачественных новообразований, может быть связано с общим старением населения. Об этом рассказала доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, передает РИА Новости.

Сославшись на данные Росстата, Лебединская сказала, что за последние три года численность россиян старше 60 лет выросла примерно на пять процентов или 1,5 миллиона человек. Из-за этого абсолютное значение числа заболевших также может увеличиться, пояснила она.

Специалист предупредила, что граждане старше 60 лет — из них две трети составляют женщины — находятся в группе риска по онкологическим заболеваниям. «С учетом того, что средний возраст диагностики рака молочной железы диагностируется в возрасте от 60 лет и старше, а доля женщин в этом возрасте в ближайшие десять лет только будет расти, мы увидим положительный абсолютный прирост», — спрогнозировала Лебединская.

Ранее Российское общество клинической онкологии назвало средний возраст диагностики рака у россиян — 64,5 года. У женщин заболевания выявляют незначительно раньше, чем у мужчин: 64,2 против 64,9 года. С 2008 года показатель вырос в среднем на год.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван средний возраст диагностики рака у россиян
Российский онколог назвал способы снизить риск рака
В России научились диагностировать рак по одной капле крови
Другие материалы рубрики
Россия00:0330 октября

«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»

Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
02:48Сегодня

Крымский чиновник устроил смертельное ДТП и попал на видео

00:46Сегодня

Раскрыта характеристика КГБ на Путина

23:2930 октября

Пятилетний ребенок умер в российском детском саду

Россия00:0529 октября
Евгений Примаков и Владимир Путин

«Олигархи не хотели делать ставку на него»

Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
23:0230 октября

Российские школьники раскрыли отношение к Путину

21:5430 октября

Путин призвал прекратить споры России и Украины по газу

21:0830 октября

Путин прокомментировал действия Зеленского в Донбассе

Россия00:0529 октября

«Маминой пенсии хватает только на хлеб и макароны»

Ребенку необходима срочная операция на сердце. Ей нужна ваша помощь
20:1030 октября

Путин прилетел в Венгрию на переговоры

19:5930 октября

В Москве число ДТП возросло в два раза 

19:2330 октября

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье собирался убить только одного офицера

Россия
Рост смертности от онкологии в России объяснили
«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»
Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
Крымский чиновник устроил смертельное ДТП и попал на видео
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Раскрыта характеристика КГБ на Путина
«Маминой пенсии хватает только на хлеб и макароны»
Ребенку необходима срочная операция на сердце. Ей нужна ваша помощь
Пятилетний ребенок умер в российском детском саду
Все материалы
Мир
Обнародованы подробности ликвидации лидера ИГ
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
У посольства США в Ираке упал снаряд
Все материалы
Бывший СССР
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Украинские националисты будут контролировать ситуацию в Донбассе
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Зеленский попросил отказаться от слова «сепар»
«На передовой ходили с украинцами бухать»
Ополченец ЛНР — о братании на фронте, лучших батальонах Киева и уголовниках в армии
Украинским силовикам в Донбассе разрешили ходить по домам и досматривать людей
Все материалы
Экономика
Россияне резко разлюбили валюту
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
«Газпром» резко подорожал
Академия для малышей
О пользе изучения иностранного языка с младенчества
Объяснено низкое положение России в мировом рейтинге
«Алтайское масло и сыр гремели в Европе»
О возрождении традиционных форм производства и продукции региона
«Северному потоку-2» пригрозили срывом сроков
Все материалы
Силовые структуры
Судмедэксперт признал алкоголь в крови сбитого «пьяного» мальчика ошибкой
«Почему вы, мрази, должны жить?»
Эта колония — самая суровая в России. Ее арестанты восстали против беспредела тюремщиков
Названы первые итоги борьбы российских силовиков с ворами в законе
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский полицейский ранил из пистолета 12-летнего мальчика во время погони
«Здесь расстреливали невиновных, это жуткое место»
 
Владелец российского магазина завлекал школьниц угощениями и совращал их
Все материалы
Наука и техника
Американские вседорожники «загримировали» под российские Т-72
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
НАТО присвоил Су-57 код «Уголовник»
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Россию обвинили в начале военной операции по прорыву Фареро-Исландского рубежа
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Россия обложилась «Подсолнухами» с трех сторон
Все материалы
Спорт
Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Игрок ЦСКА финтом убрал соперника и забил решающий гол в концовке матча
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Гражданин США Познер встал на защиту гражданина США Малкина
Александра Албу«Cильная женщина должна уметь все»
Боец Александра Албу о зарплате в UFC, мужском внимании и горячих фото в Instagram
Российский боец ММА назвал предателями поддержавших Макгрегора соотечественников
Все материалы
Культура
В крови устроившей дебош в самолете звезды «Идиота» обнаружили алкоголь
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
Стоун поделился впечатлениями от общения со «скромным и рассудительным» Путиным
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Шнуров в стихах высмеял представления россиян о достойной пенсии
Он вам не дракон
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
Муж устроившей дебош звезды «Идиота» объяснил ее поведение
Все материалы
Интернет и СМИ
Twitter полностью уберет политическую рекламу
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Журналист попытался похвалить террориста и попал под шквал критики
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
В сети перечислили самые убедительные теории заговора
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Девушка использовала при окрашивании волос пакет из магазина и заклеймила себя
Все материалы
Ценности
В России задумались над улучшением внешнего вида женщин из ФСО
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Уникальное платье Леди Гаги отдали горничной
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу без нижнего белья
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Студентка в «окровавленном» костюме попала в аварию и перепугала полицию
Все материалы
Путешествия
Пилоты подглядывали за пассажирами в туалете через скрытую камеру и попались
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Назван простой способ бесплатно получить улучшенный номер в отеле
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Туристка сорвалась со скалы и погибла на глазах возлюбленного
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Boeing обвинили в создании «летающих гробов»
Все материалы
Из жизни
Трамп похвалил отличившегося при ликвидации главаря ИГ пса
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Безбилетник выпрыгнул из поезда на полном ходу из-за контролера и умер
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Борзый пес сбежал от хозяина и погиб в пасти аллигатора
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Тигрица обзавелась золотым зубом и прославилась
Все материалы
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Производитель шин снял ролик про сложную цепную реакцию
Mopar построил очень низкий классический пикап Dodge
Стало известно, в каких регионах России самые плохие дороги
Все материалы
Дом
Названа самая дорогая «сталинка» Москвы
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Найдена самая дешевая квартира Москвы
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
Москвичи возмутились строительством очередного небоскреба
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Утвержден рост тарифов ЖКХ в России
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы