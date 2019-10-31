Рост смертности от онкологии в России объяснили

Увеличение числа россиян, умерших от злокачественных новообразований, может быть связано с общим старением населения. Об этом рассказала доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская, передает РИА Новости.

Сославшись на данные Росстата, Лебединская сказала, что за последние три года численность россиян старше 60 лет выросла примерно на пять процентов или 1,5 миллиона человек. Из-за этого абсолютное значение числа заболевших также может увеличиться, пояснила она.

Специалист предупредила, что граждане старше 60 лет — из них две трети составляют женщины — находятся в группе риска по онкологическим заболеваниям. «С учетом того, что средний возраст диагностики рака молочной железы диагностируется в возрасте от 60 лет и старше, а доля женщин в этом возрасте в ближайшие десять лет только будет расти, мы увидим положительный абсолютный прирост», — спрогнозировала Лебединская.

Ранее Российское общество клинической онкологии назвало средний возраст диагностики рака у россиян — 64,5 года. У женщин заболевания выявляют незначительно раньше, чем у мужчин: 64,2 против 64,9 года. С 2008 года показатель вырос в среднем на год.

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