Назван средний возраст диагностики рака у россиян

Средний возраст диагностики рака у россиян составляет 64,5 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на Российское общество клинической онкологии.

Онкологические заболевания у россиянок выявляют незначительно раньше, чем у мужчин: 64,2 против 64,9 года. С 2008 года показатель вырос в среднем на год. При этом в возрастной группе от 60 лет диагностируется 71,3 процента случаев заболевания среди мужчин и 65,8 процента среди женщин.

«Это связано с тем, что злокачественные опухоли в целом и рак в частности — это чаще всего болезнь накопления молекулярных нарушений, которое достигает критического значения и начинает приводить к формированию опухолей в старшей возрастной группе», — объяснил эксперт Федор Моисеенко.

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Отмечается, что рак молочной железы чаще диагностируется у россиянок в возрасте от 60 до 74 лет, рак легкого — у пациентов 65 лет, опухоли прямой кишки врачи выявляют у 66-летних граждан. «Возраст возникновения рака поджелудочной железы составляет 65 лет для мужчин и 70 лет для женщин. Для рака печени пик заболеваемости приходится на мужчин старше 55 лет и женщин старше 60 лет», — добавил старший научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Блохина Илья Покатаев.

В июне стало известно, что в 2018 году в России от злокачественных новообразований умерло более 29 тысяч человек, не состоявших на учете в онкологических учреждениях. На каждые 100 умерших от злокачественных новообразований больных 10,7 не состояли на учете. Из них диагноз был установлен посмертно у 5,2 больного на 100 больных с впервые в жизни установленным диагнозом.

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