Россиянка приняла 11-килограммовую опухоль за лишний вес

В Кабардино-Балкарии врачи удалили 58-летней женщине опухоль из живота, которая весила 11,5 килограмма — сама пациентка была уверена, что набрала лишний вес. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Женщина поступила в Республиканскую клиническую больницу в Нальчике с ущемленной грыжей и болью в животе. После вправления грыжи боль не исчезла, врачей также смущало, как выглядит живот женщины — лишний жир свисал только в центре, а в остальных местах все было ровно. При ощупывании у нее нашли большое образование и отправили пациентку на МРТ и УЗИ.

Хирург Марат Дзагалов рассказал, что размер новообразования составил 43 на 35 сантиметров. МРТ показала, что это кистозное образование, но было много сомнений. Во время операции подтвердилось, что у женщины киста в левых придатках матки — их пришлось вырезать для удаления новообразования. Сколько лет росла киста, сказать трудно, отметил Дзагалов. Сейчас женщина чувствует себя хорошо и активно передвигается, через неделю ее выпишут из больницы.

Ранее в Кемерове врачи-онкологи удалили с ноги пациента пятикилограммовую опухоль. Операция длилась около 4 часов и прошла успешно, конечность удалось спасти.

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