Трехлетней российской девочке удалили опухоль размером с кулак

В Нижнем Новгороде хирурги детской областной клинической больницы успешно удалили трехлетней девочке нейрогенную опухоль (новообразование из нервной ткани) размером с кулак. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора области, передает НИА «Нижний Новгород».

Заболевание у девочки выявили полгода назад, из-за опухоли она не могла разговаривать и дышать. У нее также появились головные боли и мышечная гипотония, ребенок набрал вес. Исследование головного мозга ребенка показало изменение белого вещества, а при пальпации живота определялась опухоль забрюшинного пространства «солидной структуры и размеров».

Как пояснили хирурги, нейрогенная опухоль оказывала токсическое воздействие на центр головного мозга. Из-за этого у ребенка возникал паралич дыхания. Заведующая онкологическим отделением детской областной больницы Людмила Привалова отметила, что дыхательные расстройства при нейрогенных опухолях — редкий случай, который ранее не описывали в литературе. Она добавила, что опухоль оказалась доброкачественной и девочку готовят к выписке.

Отмечается, что врачи сделали девочке лапароскопическую операцию, при которой врачи работают с небольшими надрезами. Сложность работы заключалась в том, что опухоль располагалась на брюшной части аорты. Операция длилась около двух с половиной часов.

17 сентября стало известно, что 38-летней жительнице Калининграда удалили опухоль головного мозга размером с апельсин. Она развивалась около 15 лет, но дала о себе знать лишь в последнее время. Операцию проводили в три этапа, последний длился 12 часов.

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