Десятилетней россиянке вырезали двухкилограммовую опухоль с зубами и волосами

В Тюмени хирурги областной клинической больницы №2 удалили у 10-летней девочки двухкилограммовую опухоль с фрагментами зубов и волосами. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Тюменской области.

К медикам обратились родители девочки, у которой сильно болел живот. УЗИ показало новообразование в области яичника, пациентку экстренно госпитализировали. У ребенка удалили тератому, в которой кроме жировой ткани были волосы и фрагменты зубов. Операция прошла успешно, девочку выписали из больницы.

Медики пояснили, что тератома — доброкачественная опухоль, которая возникает из-за нарушения развития клеток эмбриона. Иногда они содержат в себе органы или части тела. Чаще всего заболевание протекает без симптомов, но при увеличении в размерах тератома давит на внутренние органы, вызывая боль.

Ранее главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абанин сообщил, что существует семь показательных симптомов, указывающих на онкологию. Один из признаков — это любые необычные выделения или кровотечения. Стоит обратить внимание на появление уплотнений, опухолей, шишек в груди или на теле. Также он упомянул о сложностях при опорожнении кишечника или мочевого пузыря, расстройстве пищеварения и трудностях при глотании, охриплости голоса и длительном кашле. Симптомом также можно считать значительное изменение внешнего вида родинки или бородавки, а также долго не заживающую язву.

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