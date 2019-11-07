Россиянину удалили пятикилограммовую опухоль на ноге

В Кемерово врачи-онкологи удалили с ноги пациента пятикилограммовую опухоль. Об этом сообщается в Instagram онкологической службы Кузбасса.

Отмечается, что операция длилась около 4 часов и прошла успешно, конечность удалось спасти.

Ранее сообщалось, что нейрохирурги кемеровской больницы удалили 72-летней россиянке опухоль, которая проросла из черепа в шею и заняла большое затылочное пространство. Опасность операции заключалась в том, что опухоль находилась впереди продолговатого мозга, отвечающего за регулирование базовых функций выживания и за контроль движений человека. В связи с этим удалять опухоль нужно было очень аккуратно.

В сентябре московские онкохирурги успешно прооперировали мужчину с гигантской забрюшинной опухолью, вес которой составил около 20 килограммов. Новообразования занимали почти весь живот и сдавливали внутренние органы.

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