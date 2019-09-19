Россиянину удалили 20-килограммовую «агрессивную» опухоль из живота

Московские онкохирурги успешно прооперировали мужчину с гигантской забрюшинной опухолью, вес которой составил около 20 килограммов. Об этом сообщается на сайте МНИОИ имени Герцена — филиала НМИЦ радиологии.

Пациент приехал в Москву из Самарской области, где врачи не смогли поставить ему диагноз, и самостоятельно обратился в поликлинику Центра Герцена. Там ему повели срочное обследование и выяснили, что у него одна из разновидностей редкой липосаркомы, при которой злокачественная опухоль ведет себя агрессивно и быстро растет.

Новообразования занимали почти весь живот и сдавливали внутренние органы. В ходе трехчасовой операции врачам пришлось извлекать их по частям, при этом удалось сохранить все прилегающие органы. Также хирурги удалили тромб инфраренального сегмента нижней полой вены. На девятый день после операции мужчину выписали.

18 сентября стало известно, что в Нижнем Новгороде врачи удалили трехлетней девочке опухоль из нервной ткани размером с кулак. Из-за нее ребенок не мог разговаривать и дышать, страдал от головных болей.

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