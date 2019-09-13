Отказавшиеся лечить ребенка с опухолью в праздники врачи избежали наказания

В Красноярском крае полиция отказалась возбуждать уголовное дело против врачей, которые не стали оперировать шестилетнего ребенка во время праздников. Об этом «НГС Красноярск» рассказал отец мальчика Артем Беляков.

В качестве причин в полиции указали, что вышел срок проверки, а также не найден состав преступления в действиях врача. Отец ребенка намерен подать апелляцию. Он также собирается поехать в Москву и подать заявление в Генпрокуратуру.

Как отметило НГС, изначально проверку начинал Следственный комитет, но отказ в возбуждении пришел от МВД. Официально в ведомстве ситуацию не комментировали.

UPD: В Пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю «Ленте.ру» сообщили, что полиция в настоящее время проводит дополнительную проверку по факту неоказания медицинской помощи ребенку, направлены запросы на получение медицинских документов и результатов исследований в различные медучреждения, в которых лечился и лечится мальчик, а также запрос о необходимости проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.

10 июня стало известно, что врачи центра охраны материнства в Красноярском крае отказались прооперировать 6-летнего ребенка с опухолью из-за праздников, в результате чего она разрослась в костный мозг и стала неоперабельной. Нейрохирург Максим Цаца заявил, что проводить экстренную операцию нет смысла из-за приближающихся майских праздников. Он заверил родителей, что за несколько дней опухоль не вырастет, и отложил операцию до 6 мая. Отправить ребенка в больницу, где ему готовы были провести операцию, врач отказался.

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