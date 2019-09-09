Восьмилетняя россиянка умерла после отказа врачей лечить ее из-за «истерики»

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Минздрав Краснодарского края проверяет сообщения о том, что в больнице Каневского района 8-летняя девочка Саша умерла от несвоевременного оказания медпомощи. Об этом сообщает РИА Новости.

5 сентября «Комсомольская правда Кубань» написала о смерти девочки со ссылкой на старшую сестру ребенка Валерию. По словам родственницы, у Саши заболел живот, и она начала плакать. «На осмотр пришла дежурный врач Афанасьева и тут же заявила: "Она у вас истеричка, от боли в животе так себя не ведут!" Бабушка ей ответила, что Саша очень спокойный ребенок, если плачет, значит, боль действительно сильная», — рассказала Валерия.

После этого медсестра дала девочке обезболивающее, а врач посветила ей в глаза фонариком и отправила на рентген. Посмотрев на результаты, она сообщила, что ничего страшного нет, хирургическое вмешательство не требуется — врач диагностировала у ребенка вирус и посоветовала везти ее в инфекционное отделение. Там Сашу согласились принять только после того, как осмотрят других детей в очереди. В итоге девочка сказала, что хочет спать, и попросилась домой.

Другая врач также сказала, что с ребенком ничего серьезного, и посоветовала выпить две таблетки активированного угля и сделать клизму. Бабушка отказалась от госпитализации. Ночью Саша просила воды, но не жаловалась на боли. Наутро она побледнела, ослабла и не смогла ходить. В итоге девочку снова отвезли в больницу, ее забрали в реанимацию. Оказалось, что у ребенка случился заворот тонкого кишечника, ее состояние оценили как тяжелое. Девочка умерла 19 августа, когда решался вопрос о ее транспортировке в Краснодар. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

В августе в Екатеринбурге мать троих детей Нина Карпова погибла после удаления зуба в муниципальной поликлинике. Утверждается, что в момент проведения операции врачи были пьяны. Главврач больницы, где умерла женщина, заявил, что реанимацию было невозможно провести, так как у женщины стремительно нарастал отек гортани.

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