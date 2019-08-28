В смерти россиянки после удаления зуба обвинили пьяных врачей

В Екатеринбурге мать троих детей Нина Карпова погибла после удаления зуба в муниципальной поликлинике. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник.

31-летняя Карпова жила в Полевском, городе-спутнике Екатеринбурга. Ее привезли в областной центр из-за осложнений после удаления зуба. У женщины болела десна и началось воспаление шеи, ее доставили в Госпиталь ветеранов войн в отделение челюстно-лицевой хирургии. Отмечается, что Карпову привезли туда «по неотложке» в сепсисное отделение.

Медик, знакомый с обстоятельствами дела, утверждает, что операцию делали в пятницу вечером, и врачи якобы были пьяны. «В начале операции один из них вставил трубку, через которую подается кислород, не в трахею, а в пищевод. В результате женщина умерла от гипоксии», — рассказал собеседник агентства.

Вскрытие произвели через два дня, причем больница не обратилась ни в полицию, ни в Следственный комитет, утверждает муж погибшей Алексей Карпов. По его словам, в больнице сказали, что у женщины якобы не выдержало сердце — мужчина заявил, что этого не может быть, потому что сердце здоровое. Мать Карповой сказала, что новость о смерти от врачебной ошибки не удивила родственников — они предполагали что-то подобное.

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Алексей заявил, что будет настаивать на расследовании, и уже обратился в страховую компанию. В правоохранительные органы семья пока не обращалась. У Карповой остались сын и две дочери. В Следственном комитете Ura.ru сообщили, что начали проверку.

Главный врач Свердловского областного госпиталя ветеранов Олег Забродин сообщил, что пациентка умерла «после хорошо проведенной операции от отека гортани». По его словам, реанимацию провести было практически невозможно якобы из-за стремительного нарастания отека. Он добавил, что случай анализировала специальная комиссия. Главврач также отказался комментировать информацию о том, что оперировавшие Карпову врачи были пьяны, и подчеркнул, что при патологоанатомическом вскрытии не обнаружили нарушений.

Ранее в Севастополе пожилая женщина умерла у входа в больницу №4, откуда ее недавно выписали. Плохо чувствовавшую себя женщину заметила прохожая и пошла в приемное отделение, где попросила оказать помощь. Врачи отказали, так как их «достали сердобольные горожане, которые возятся с бомжами». Пенсионерка была бездомная, но с собой у нее были паспорт, полис и СНИЛС. В итоге очевидица сама вызвала скорую, но пожилая женщина умерла на лавочке до приезда бригады.

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