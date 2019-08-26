Выписанная из больницы россиянка умерла на скамейке у клиники

Пожилая женщина скончалась на скамейке у входа в больницу №4 в Севастополе, откуда ее недавно выписали, сообщается в группе «Движение волонтеров "Сердце Севастополя"» во «ВКонтакте».

Плохо чувствующую себя старушку на лавочке заметила проходившая мимо горожанка, которая пошла в приемный покой клиники и попросила оказать больной помощь. В ответ она получила отказ и возмущенные реплики медперсонала, которых «достали сердобольные горожане, которые возятся с бомжами». В посте указывается, что пенсионерка была бездомная, но с собой у нее были паспорт, полис и СНИЛС.

В итоге очевидица сама вызвала скорую, но пожилая женщина умерла на лавочке до приезда бригады.

По информации движения волонтеров, погибшей было 67 лет, она коренная жительница Севастополя и осталась без жилья «в силу сложившихся обстоятельств». Она попала в больницу с травмой ноги, пролежала положенный срок и была выписана. Ей оказалось некому делать перевязки, активисты выкладывали фото ее гниющих ног с мухами и червями.

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