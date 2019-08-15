Пнувший пенсионерку российский фельдшер получил выговор

В Ростове-на-Дону фельдшер скорой помощи, который пнул ногой лежащую на земле пожилую женщину и уехал, получил выговор. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на городское управление здравоохранения.

Действия фельдшера признаны недопустимыми, решается вопрос о его увольнении, уточнил собеседник радиостанции. Кроме того, по его словам, стало известно, что пациентка, к которой приехала бригада скорой помощи, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Когда медики повторно приехали на вызов и госпитализировали женщину, она устроила дебош.

«По пути пациентка проявила агрессию, разбила растворы для инфузий, раскидала медицинское оборудование, после чего потребовала остановить автомобиль, вышла на светофоре и ушла в неизвестном направлении. Бригада вернулась на подстанцию для санитарной обработки машины и проверки исправности медоборудования», — говорится в сообщении.

По факту публикации видео назначена проверка, сообщается на сайте управления Следственного комитета Ростовской области.

14 августа в сети появился ролик, на котором фельдшер пнул ногой лежащую на земле пожилую женщину. «Это мой знакомый вызвал скорую, бабуля была в сознании. Она и его послала тоже, но это не дает основания оставить ее на тротуаре», — написала в комментариях к посту во «ВКонтакте» пользовательница Anjuta Tugrinova.

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