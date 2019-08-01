Четырехлетняя россиянка умерла в машине скорой помощи в свой день рождения

В Приморском крае по дороге из поселка Ярославский в районный центр Хороль в машине скорой помощи умерла четырехлетняя девочка. Следственный комитет начал проверку. Об этом сообщило издание Prima Media со ссылкой на мать ребенка Ксению.

По ее словам, девочка умерла 22 июля, в день своего рождения. В тот день она собиралась в детский сад, но вдруг пожаловалась на головную боль. Мать обнаружила, что у девочки поднялась температура, отвезла ее в больницу, где у ребенка взяли анализы и поставили капельницу. Однако вместо госпитализации предложили ограничиться дневным стационаром. Во время капельницы девочка жаловалась на боль в голове и ногах.

После возвращения из больницы домой ребенку стало хуже, она тяжело дышала, кожа покрылась сыпью. Родители сами доехали до скорой помощи, но врачи не сделали укол, «так как доктора хотели посмотреть, что за сыпь». В машине скорой с ребенком был супруг Ксении, он заметил, что дочери плохо, раньше врачей. Девочку пытались реанимировать 10-20 минут, но это не помогло.

Отец ребенка уверен, что работники скорой помощи не смогли оказать необходимую помощь. Он утверждает, что все реанимационное оборудование рассчитано на взрослых людей, а фельдшеры не смогли даже сделать укол адреналина.

Согласно предварительному свидетельству о смерти, причина гибели ребенка — неуточненная менингококковая инфекция. Результаты судебно-медицинской экспертизы будут готовы через 1-1,5 месяца. Ксения заявила, что будет добиваться возбуждения уголовного дела.

В департаменте здравоохранения ТАСС сообщили, что, по предварительной информации, у девочки произошло молниеносное течение бактериально-вирусной инфекции, которая привела к полиорганной недостаточности. Восьми людям, которые контактировали с ней, сделали прививки и назначили антибактериальную терапию. Папа и бабушка девочки вакцинироваться отказались.

Ранее в Черкесске больного мужчину весом 300 килограммов, находившегося в коме, эвакуировали из квартиры с помощью автокрана и вышки. Спасателям пришлось разобрать для этого окно. В больнице мужчина умер.

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