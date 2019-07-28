300-килограммовый россиянин в коме умер после госпитализации через окно

В Черкесске больного мужчину весом 300 килограммов эвакуировали из квартиры с помощью автокрана и вышки, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По информации агентства, 40-летний россиянин находился в коме в квартире на четвертом этаже. В субботу, 27 июля, его необходимо было перевезти в республиканскую больницу. Для этого спасателям пришлось разобрать окно и эвакуировать мужчину с помощью автокрана и вышки в машину для дальнейшей транспортировки.

В ведомстве уточнили, что он скончался уже в больнице.

В июне сообщалось о жительнице Новокузнецка, которая побоялась опоздать за спиртным и вышла в окно. Она попыталась спуститься по простыням, чтобы успеть в магазин до 23:00, упала со второго этажа и оказалась в больнице. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и полицию. Женщину доставили в больницу.

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