Самая тучная в мире модель сняла себя топлес и взволновала фанатов

Самая тучная в мире мидель Тесс Холлидей опубликовала фотографию, на которой она запечатлена топлес. Снимок появился в ее Instargram-аккаунте.

На нем девушка фотографирует себя в зеркало на камеру телефона, прикрывая обнаженную грудь ладонью. Ее руки покрыты крупными татуировками.

Подписчиков Холлидей ужаснуло состояние ее тела. «Не вижу в этом ничего хорошего. Я сама толстый человек. Этой леди нужна помощь. Я знаю, что такое ожирение, у меня был риск заболеть диабетом, болела спина, было высокое давление. У меня было апноэ во сне и проблемы с дыханием. И я весила 249 фунтов в марте. Я надеюсь, что кто-то скоро очнется. Бодипозитив? Нет, это смерть», — предостерегала одна из них. «Вы можете быть толстой и красивой, но никогда не будете толстой и здоровой. Будет несправедливо, если вашему ребенку придется расти в неполноценной семье или с мачехой только потому, что вы не смогли отказаться от торта и умерли от апноэ во сне или от диабета», — негодовала другая.

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Однако некоторые с восторгом отреагировали на новый пост. «Никогда не перестану вдохновляться и радоваться при виде тела, выглядящего как мое собственное. Спасибо тебе», — благодарила одна из них. «Я в восторге от количества бодипозитива, которое ты распространяешь! Общество ждет, что мы будем стройными и похожими на манекены, а ты рушишь их стандарты», — ликовала вторая.

Публикация модель набрала около 100 тысяч лайков.

Ранее в июле Тесс Холлидей поздравила представителей ЛГБТ-сообщества с их днем фотографией в нижнем белье. На снимке Холлидей позирует на кровати в топе радужной расцветки и розовых трусах в комнате с неоновым освещением. В описании к посту женщина призналась, что всегда была на стороне геев и что до сих пор пытается определиться с собственной ориентацией.

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