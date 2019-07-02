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Самая тучная в мире модель поздравила геев снимком в белье и взволновала фанатов

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Самая полная в мире модель Тесс Холлидей поздравила представителей ЛГБТ-сообщества с их днем фотографией в нижнем белье. Публикацию она сделала в Instagram в понедельник, 1 июля.

На снимке 33-летняя Холлидей позирует на кровати в топе с радужной расцветкой и розовых трусах в комнате с неоновым освещением. В описании к посту женщина поздравила своих гей-фанатов и призналась, что всегда была на их стороне и что до сих пор пытается определиться с собственной ориентацией. «Я считаю, что это нормально, потому что каждый выбирает свой путь», — заключила она.

Некоторые подписчики негативно восприняли действия Холлидей. «Ты не только пропагандируешь ожирение, но и сексуализируешь сообщество квиров», — негодовала одна из них. «Ничто так не демонстрирует твою поддержку, как белье с радугой», — язвила вторая.

Однако большинство оценило фотографию модели и поблагодарило ее за бодипозитив. «Как женщины, как лесбиянки, как живые люди — мы говорим тебе спасибо за поддержку!» — написала комментаторша. «Ты всегда выглядишь фантастически, девочка!» — восхищалась другая.

В настоящий момент публикация набрала больше 50 тысяч лайков.

Ранее в июле российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в нью-йоркском гей-параде Pride Month вместе с креативным директором британского бренда Burberry Рикардо Тиши. На снимках Шейк обнимается с Тиши в футболках с логотипом бренда и радужной символикой ЛГБТ. «Любовь — вот ответ», — подписала серию фотографий модель. Вскоре публикацию наводнили негативные комментарии русскоязычных подписчиков Шейк.

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