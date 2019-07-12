Тучная писательница выложила фото в откровенной одежде и восхитила фанатов

Преподавательница йоги, писательница и бодипозитивная активистка Джессамин Стенли (Jessamyn Stanley) поделилась снимком, на котором она запечатлена в открытой одежде, и призвала женщин с избыточным весом не прятать свое тело. Ее публикация появилась в Instagram.

На фото 32-летняя женщина позирует в топе с глубоким декольте и джинсовых мини-шортах. «Этим летом я видела больше жирных сучек в шортах, чем когда-либо. Очень сложно показать настоящую себя людям, которые до смерти боятся дрожащих бедер. Так что обращаюсь ко всем, кто игнорирует замечания своих коллег, друзей и семьи: дайте свободу своему телу. Я знаю, как это тяжело, и я вижу ваши попы, вы настоящие воины!» — похвалила Стенли в описании к посту.

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Подписчики активистки с восторгом восприняли публикацию. «Я надела шорты впервые за пять лет. Это такая свобода!» — призналась одна из них. «Благодаря женщинам вроде тебя и другим полным инфлюэнсерам, я ношу шорты последние два лета и больше не переживаю за то, что все видят мое колышущееся при ходьбе тело. Спасибо, что делишься с нами такими постами и помогаешь нам стать сильнее!» — благодарила другая. «Ты моя личная героиня!» — заявила третья.

Фотография Джессамин Стенли собрала около 23 тысяч лайков.

Ранее в июле самая полная в мире модель Тесс Холлидей поздравила представителей ЛГБТ-сообщества с их днем фотографией в нижнем белье. На снимке Холлидей позирует на кровати в топе радужной расцветки и розовых трусах в комнате с неоновым освещением. В описании к посту женщина призналась, что всегда была на стороне геев и что до сих пор пытается определиться с собственной ориентацией.

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