Бикини для женщин с большой грудью взбудоражило пользователей сети

Новый купальник для женщин с большой грудью, представленный в онлайн-магазине британского ретейлера Asos, взбудоражил пользователей сети. Об этом сообщает The Sun.

Бикини выполнено из мягкой переработанной ткани с воздухопроницаемой сетчатой подкладкой и представлено в белом, бежевом, розовом, малиновом и черном цветах. Кроме того, треугольные чашечки купальника держатся на регулируемых широких лямках, которые не врезаются в плечи.

Покупательницы пришли в восторг от нового продукта Asos. «Итак, я купила этот купальник. Он не только изготовлен из переработанной ткани, но еще и не имеет косточек и подкладок, которые чертовски неудобны», — написала пользовательница Twitter с ником @_pariah. «Наконец-то Asos сделал купальник для девушек с большой грудью. Теперь я могу носить бикини с комфортом», — порадовалась другая комментаторша. «Новый бра просто идеальный! Я купила два на прошлой неделе!» — поделилась еще одна девушка.

В мае тучную американку разозлило, что онлайн-магазин нижнего белья Plus Size Baby пригласил для рекламы своих товаров худых моделей. 31-летняя Кристин Расселл из Фоллс-Сити, штат Небраска, написала об этом в Facebook, ее пост стал вирусным и собрал более 40 тысяч лайков за 48 часов.

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