Путин подписал закон о наказании за препятствование работе врачей

Президент Владимир Путин подписал закон о наказании за создание помех для работы медиков, в том числе за отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте сказано, что любое препятствование медработнику оказывать помощь пациенту будет наказываться по новой статье 124.1 УК. Максимальные санкции по ней предусматривают до двух лет лишения свободы, если в результате по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью больного, и до четырех лет — если он умер. Умышленное причинение тяжкого вреда или угроза убийством медику повлекут пятилетнее заключение.

В Кодекс административных правонарушений (КоАП) будет добавлена статья 6.36, по которой предусмотрен штраф от четырех до пяти тысяч рублей за сам факт воспрепятствования оказанию медицинской помощи. За непредоставление преимущества в движении машинам скорой помощи нарушителей будут штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей или лишать прав на срок до года.

Закон был принят Госдумой 16 июля и стал ответом на многочисленные случаи нападения россиян на работников скорой помощи.

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