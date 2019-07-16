В России ужесточили наказание за препятствование работе врачей

Госдума приняла в третьем чтении пакет законопроектов, призванных ужесточить санкции за создание помех для работы медиков, включая отказ пропускать машины скорой помощи на дорогах. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 16 июля.

Теперь за воспрепятствование «в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника», ставшее причиной тяжкого вреда здоровью пациента, грозит лишение свободы на срок до двух лет. Также предусмотрены принудительные работы или штраф в размере до 80 тысяч рублей. Пакет законопроектов дополняет Уголовный кодекс.

В случае смерти человека возможный тюремный срок увеличивается до четырех лет. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью или угроза убийством медработнику повлекут пятилетнее заключение.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что данная законодательная инициатива стала реакцией на трагические резонансные случаи. Он привел в пример инцидент с отказом водителя пропустить машину скорой помощи. В результате пациент умер, не доехав до больницы.

В конце мая четверо нетрезвых россиян напали на бригаду скорой помощи в Новочебоксарске (Чувашская Республика). В январе житель Самары избил приехавшего к нему на помощь 82-летнего врача скорой помощи.

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