Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены

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В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства. Девушку пришлось перевозить в другое медицинское учреждение, пишет 72.ru.

По данным издания, инцидент произошел в ФБГУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России», известный как «больница Водников». Молодой человек девушки рассказал, что сначала вызвал скорую помощь, врач поставил ей укол и сказал срочно везти в больницу. В «больнице Водников» девушку не приняли, пришлось срочно везти ее в больницу на Котовского.

Один из очевидцев разговора медиков и посетителей заснял происходящее на видео. На записи видно, как медики отказываются принимать пациентку и ставить ей капельницу, так как на это потребуется два часа, а им «осталось дежурить пять минут». Сейчас состояние девушки оценивается как удовлетворительное, ее направили на амбулаторное лечение по месту жительства.

В департаменте здравоохранения случай назвали беспрецедентным и недопустимым, а также пообещали наказать работников, отказавшихся принять пациентку.

«Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось. В целях недопущения подобных ситуаций в будущем случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания», — сообщили в департаменте.

Ранее в августе в селе Курсавка Ставропольского края роженица умерла на операционном столе больницы из-за большой кровопотери при кесаревом сечении. Отмечалось, что медики сбежали из операционной после смерти роженицы. 72-летняя акушер-гинеколог Евгения Уманская заявила, что ушла из-за проблем с давлением. Еще одна врач Эсет Бузуртанова сообщила, что ее попросил срочно приехать домой супруг.

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