У отказавшихся помогать пациентке из-за окончания смены врачей изъяли документы

Следственный комитет по Тюменской области начал доследственную проверку в отношении врачей, которые не оказали медицинскую помощь пациентке с отеком легких. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На место происшествия в указанную больницу выехали следователи. Они изымают необходимую документацию.

Как сообщалось ранее, в Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства. Девушку пришлось перевозить в другое медицинское учреждение.

Инцидент произошел в ФБГУЗ «Западно-Сибирский медицинский центр ФМБА России», известный как «больница Водников». На опубликованной очевидцами видеозаписи видно, как медики отказываются принимать пациентку и ставить ей капельницу, поскольку на это потребуется два часа, а им «осталось дежурить пять минут».

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