Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы

В селе Курсавка Ставропольского края роженица скончалась на операционном столе больницы. Об этом сообщает портал «Кавказ пост».

По информации издания, причиной смерти 24-летней женщины стала большая кровопотеря при операции кесарева сечения, предположительно она потеряла около полутора литров крови. Родственники погибшей винят врачей в том, что они якобы ввели ей двойную дозу промедола, а затем оставили ее одну в отделении реанимации.

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Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы. 72-летняя акушер-гинеколог Евгения Уманская заявила, что ушла из-за проблем с давлением. Еще одна врач Эсет Бузуртанова сообщила, что ее попросил срочно приехать домой супруг.

Отмечается, что перед этим медики зафиксировали у роженицы ухудшение состояния. В больнице к тому же оказалась сломана кислородная маска. Известно, что ребенок остался жив. В ситуации разбирается Следственный комитет России.

В июле стало известно, что беременная жительница Уфы пожаловалась, что в клинике Башкирского государственного медицинского университета, куда она легла на сохранение, ей предложили «стульчик в коридоре» вместо палаты. Руководство заведения объяснило это тем, что в роддоме не хватает мест в палатах.

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