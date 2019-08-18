Российская школьница узнала о беременности во время родов

В Москве 16-летняя школьница узнала о своей беременности во время родов. Об этом сообщает «Регион Online».

Подросток обратилась за медицинской помощью из-за сильных болей в области живота и появления лишнего веса. Медики установили, что девушка находится на девятом месяце беременности. Отмечается, что малыш родился здоровым.

Ранее сообщалось о том, что в России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет. Самыми молодыми мамами в прошлом году стали четыре девочки в возрасте 12 лет. Тринадцатилетние россиянки родили в 2018 году 34 ребенка, четырнадцатилетние — 190, пятнадцатилетние девочки произвели на свет 919 младенцев. Мамы в возрасте 16 лет родили 2 925 малышей.

В апреле ученица восьмого класса одной из московских школ родила ребенка в домашних условиях. Ни родители 14-летней школьницы, ни сама девочка не замечали беременности. Она разбудила мать в ночь на 8 апреля с жалобами на боли в животе. Родители вызвали скорую помощь, однако через полчаса дочь родила девочку весом 2100 граммов. Роженицу и младенца доставили в роддом.

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