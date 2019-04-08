Российская восьмиклассница узнала о беременности при родах

Ученица восьмого класса одной из московских школ родила ребенка в домашних условиях. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, ни родители 14-летней школьницы, ни сама девочка не замечали беременности. Она разбудила мать в ночь на 8 апреля с жалобами на боли в животе. Родители вызвали скорую помощь, однако через полчаса дочь родила девочку весом 2100 граммов. Роженицу и младенца доставили в роддом.

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Родителей школьницы вызвали в полицию, где они объяснили, что дочь прилежно училась, готовилась к поступлению в школу полиции и проходила медосмотр в школе в конце марта, на котором врачи также не заподозрили беременности. Кроме того, по словам матери, у девочки была регулярная менструация.

При этом по неизвестным причинам они категорически отказались выяснять личность мужчины, который нарушил в отношении их дочери статью 134 УК («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Известно, что новорожденную взяла под опеку бабушка школьницы.

Ранее жителя Новосибирска приговорили к 13 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней дочери. Мужчина растлил девочку, когда ей было 13 лет. При этом он активно выступал за повышение рождаемости и здоровый образ и боролся с абортами.

В мае прошлого года организация «Родительское всероссийское сопротивление» потребовала от администрации Новосибирска запретить программы профилактики ВИЧ среди подростков. Активисты заявили, что подобные лекции растлевают несовершеннолетних, и обвинили организаторов уроков в том, что они могут негативно повлиять на демографию, а сведения о контрацепции — снизить рождаемость.

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