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Российская школьница сбежала из дома с котом и доехала до Челябинска на попутках

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12-летняя жительница села Барабановское в Свердловской области ушла из дома, собрав вещи и взяв с собой кота. Не предупредив родителей, она отправилась в гости к родственникам в Челябинск, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел 30 марта. В этот же день родители ребенка сообщили в отделение полиции о том, что их несовершеннолетняя дочь, ранее не уходившая из дома, пропала и не выходит на связь. 12-летнюю школьницу сразу начали искать.

Установлено, что ребенок, воспользовавшись отсутствием родителей, собрал вещи, взял кота и отправился в гости к родственникам в Челябинск. На четырех попутках школьница добралась до города и сообщила об этом проживающей там родне по телефону.

Ребенка вернули родителям и поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ранее полиция Астрахани разыскала восьмилетнего школьника, который ушел из дома и оставил записку со словами «Мама я отправился в кругосветное путешествие целую» (пунктуация автора сохранена). Школьник пояснил, что путешествует, но признался, что уже устал и хочет отдохнуть.

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