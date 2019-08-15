Пять 17-летних россиянок стали мамами в пятый раз

В России в 2018 году родились пять детей, которые стали пятыми по счету у матерей в возрасте 17 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в прошлом году самыми молодыми мамами стали четыре девочки в возрасте 12 лет. Тринадцатилетние россиянки родили в 2018 году 34 ребенка, четырнадцатилетние — 190, пятнадцатилетние девочки произвели на свет 919 младенцев. Мамы в возрасте 16 лет родили 2 925 малышей.

По словам директора Института демографии Высшей школы экономики Анатолия Вишневского, в некоторых регионах России рождение детей в юном возрасте считается нормальным. «Все зависит от того, в какой среде живет, как родители относятся, вы не можете запретить, да и не нужно запрещать родить, нельзя также запретить сделать аборт — это вопрос выбора в семье и самой девочки», — сказал эксперт в беседе в агентством.

В июне заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина заявила, что россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству. По словам чиновницы, «чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины». Арсенина также подчеркнула, что матери не должны осуждать дочерей, если те забеременели в раннем возрасте вне брака.

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