Выпускница сдала ЕГЭ и родила

В Сызрани выпускница 11 класса родила после сдачи ЕГЭ по математике. Об этом сообщает телекомпания «КТВ-ЛУЧ» со ссылкой на управление министерства образования Самарской области.

Девушка, находящаяся на последнем месяце беременности, пришла сдавать экзамен по математике 29 мая. Во время проведения ЕГЭ недалеко от школы дежурила бригада скорой помощи, которую заранее направили к зданию учебного учреждения по инициативе врача: у выпускницы было заболевание, которое могло обостриться на позднем сроке.

Тем не менее школьница спокойно сдала экзамен. Роды начались два дня спустя и также прошли благополучно. Сообщается, что малыш и молодая мама чувствуют себя хорошо.

Ранее опрос родителей установил, что 73 процента выпускников школ испытывают стресс в период сдачи ЕГЭ, 22 процента принимают успокоительные. Тем не менее 57 процентов родителей уверены, что их детям не нужна психологическая помощь в период сдачи экзаменов. Также выяснилось, что подростки в среднем тратят десять часов в неделю на подготовку к экзаменам, а почти каждый пятый — от 10 до 20 часов в неделю.

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